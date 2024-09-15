Videoda Melania Trump; federal ajanların, Donald Trump'ın gizli belgeleri istiflediği iddiasına yönelik bir soruşturmanın parçası olarak mülkü aradığı anı anlattı.

"FBI, Florida'daki evime baskın düzenledi ve kişisel eşyalarımı aradı" diyen eski First Lady; "Bu sadece benim hikayem değil, tüm ABD'lilere bir uyarı niteliği taşıyor. Özgürlüklerimize ve haklarımıza saygı gösterilmesi gerektiğinin bir hatırlatıcısı" şeklinde konuştu.