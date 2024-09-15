Mehmet Ayan yazdı: Gel bir 'Sara'yım!

Resmiyette 1 asist 1 gol...

Fiiliyatta 2 asist 1 gol...

Oyuncu abartmayı, oyunu bir iki oyuncu üzerinden anlatmayı sevmem. 3 gole katkı yapan oyuncuyu öne çıkarmak sanırım bu prensibi bozmaz.

Büyük bonservis yüksek beklenti... İki maç daha sallansa mız mız edecek kitle!

Çünkü o kitle vozurdamaya dünden razı. Osimhen dahi pansuman olamayabilirdi muhtemel puan kaybına...