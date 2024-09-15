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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Gel bir 'Sara'yım! - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Gel bir 'Sara'yım!

        Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki performansını kaleme aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 00:39 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:39
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        • 1

          Resmiyette 1 asist 1 gol...

          Fiiliyatta 2 asist 1 gol...

          Oyuncu abartmayı, oyunu bir iki oyuncu üzerinden anlatmayı sevmem. 3 gole katkı yapan oyuncuyu öne çıkarmak sanırım bu prensibi bozmaz.

          Büyük bonservis yüksek beklenti... İki maç daha sallansa mız mız edecek kitle!

          Çünkü o kitle vozurdamaya dünden razı. Osimhen dahi pansuman olamayabilirdi muhtemel puan kaybına...

        • 2

          Muhtemel diyoruz da... İlk 100 saniyede konu kapandı... Gerek diziliş, gerek dizilişin oyuncu üzerinde yarattığı psikolojinin yansıması maçın açık farkla kaybedileceğinin emaresiydi Rize için... İlhan Palut hoca futbola kafa yoran hocalardan... Travmadan çıkması gerekiyor takımıyla birlikte. Yapabilir mi bilmem... Rize kamuoyu ve taraftarı onun geleceğini belirleyecek...

        • 3

          Tekrar G.Saray'a dönecek olursak... Gel bir SARAyım dışında da iyi oynayan oyuncuları vardı sarı-kırmızılıların. Mertens, Davinson ve illa ki Osimhen...

        • 4

          Golün kıyısına gelmesi dışında çok hareketli ve arzulu oyunuyla taraftarın sevgilisi olmaya aday. Özel oyuncu olduğunu söylemeye gerek yok. Ben uyumuna bayıldım.

        • 5

          Galatasaray moraliyle, iç saha avantajıyla, G.Antep'in zayıf görünümüyle Salı akşamı da galibiyete yakın. 3'lü 5'li tartışmaları şimdilik laf salatası... ICARDI gelene kadar bunu konuşmak abesle iştigal olur.

        • 6

          Sarı-kırmızılı camianın sarması gereken saha dışı yaralar var... Gabriel SARA'lar o yaraları tedavi etmesi için alındı. Söz artık futbolcuların ayaklarında...

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