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Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen Hollanda Milli Takımı'nı bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Vincent Janssen milli takım kariyerini sonlandırdı

Giriş: 12.03.2023 - 18:57 | Güncelleme: ABONE OL
Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen Hollanda Milli Takımı'nı bıraktı
AA

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Janssen'inJanssen'in Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald KoemanKoeman ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası milli takım kariyerine son verdiği duyuruldu.

Açıklamada, Hollanda'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeElemeleri'nde 4 ve 27 Mart'ta Fransa ve Cebelitarık ile oynayacağı aday kadroya davet edilen Janssen'inJanssen'in, bırakma kararını kişisel sebepler ve futbolla dolu takvimi sebebiyle aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu başında İngiltere'nin Tottenham takımından kiraladığı JanssenJanssen, sarı-lacivertli formayla 18 karşılaşmada oynamıştı.

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