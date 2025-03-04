Eski eşler Ben Affleck ve Jennifer Garner oğullarının doğum günü partisinde buluştu - magazin haberleri

Eski eşler Ben Affleck ve Jennifer Garner oğullarının doğum günü partisinde buluştu - magazin haberleri

Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner, oğullarının doğum gününü birlikte kutladı. Her ikisi de 52 yaşında olan oyuncu ikili, oğulları Samuel'in 13'üncü yaş günü için Los Angeles'ta paintball partisi düzenledi.

2015'te ayrılan, 2018'de resmen boşanan Ben Affleck ile Jennifer Garner, oğulları Samuel ve onun arkadaşlarıyla birlikte paintball oynadı. Paintball, içi suda çözünür boya dolu olan silahlarla yarışılan eğlenceli bir spor türü.

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Ben Affleck ile Jennifer Garner da doğum günü partisine katılan çocuklar gibi, özel paintball kıyafetlerini ve maskesini takarak oyuna dâhil oldu.

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İyi anlaştıkları görülen eski çiftin parti esnasında birlikte güldükleri anlar, objektiflere yansıdı.

2005'te evlenen Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın 19 yaşında Violet ve 16 yaşında Seraphina adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Ben Affleck, Jennifer Garner'dan boşanmasının ardından eski aşkı Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikteliğe başlamıştı. Affleck, Lopez ile 2022'de evlendi, iki yıl sonra da ayrıldı.

Jennifer Garner ise 2018'den bu yana iş insanı John Miller ile birliktelik yaşıyor.