Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü - Güncel haberler

        Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü

        Adana'da Neriman Onur, eski eşi Mehmet Ali Nayki tarafından metro alt geçidinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi eski koca, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:03 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde meydana geldi.

        Alt geçidin merdivenlerine doğru yürüyen Neriman Onur, arkasından elinde tabancayla yaklaşan eski eşi Mehmet Ali Nayki'yi fark edince yardım çığlıkları atıp, kaçmak istedi. Bu sırada tabancayı ateşleyen Nayki, Onur'u başından vurup, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki'yi olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile yakaladı.

        Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından eski eş kurbanı Neriman Onur'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Emniyet Müdürlüğünde şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Habertürk Anasayfa