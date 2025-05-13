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        Haberler Gündem Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı

        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı

        Bayrampaşa'da Cihan N., sokakta tartıştığı eski eşi Merve K.'nin üzerine otomobilini sürdü. Olayın ardından yaralanan Merve K., hastaneye kaldırılırken kısa sürede yakalanan Cihan N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:25
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        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
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        Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde Cihan N., otomobiliyle ilerlediği sırada bir süre önce boşandığı eşi Merve K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı.

        Otomobilinden inmeden tartışmayı sürdüren Cihan N., aracını kaldırımda duran eski eşinin üzerine sürdü. Cihan N.'nin otomobiliyle çarptığı Merve K., otopark boşluğuna düşerken Cihan K. hızla olay yerinden kaçtı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        KADES uygulamasıyla yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, Cihan N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Olayda hafif şekilde yaralanan Merve K., ambulansla hastaneye kaldırılırken Cihan N. kısa sürede yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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