Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 19 Haziran 2019'da, Göksel Sağlam (53), boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ’ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde silahla öldürdü.

2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Öldürülen Habibe Çevik ve Fatma Akdağ.

DHA ve İHA'daki habere göre, 2 kadının ölümüyle ilgili gerçekleştirilen yargılamada Göksel Sağlam hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.