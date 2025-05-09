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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!

        İzmir'de, 6 yıl önce eski eşi 42 yaşındaki Habibe Çevik ve eski baldızı 39 yaşındaki Fatma Akdağ'ı silahla öldüren, hakkında iki ayrı müebbet hapis cezası olan 53 yaşındaki Göksel Sağlam, Karşıyaka ilçesinde yakalandı. Zanlı cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:37
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        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde, 19 Haziran 2019'da, Göksel Sağlam (53), boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ’ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde silahla öldürdü.

        2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Öldürülen Habibe Çevik ve Fatma Akdağ.
        Öldürülen Habibe Çevik ve Fatma Akdağ.

        DHA ve İHA'daki habere göre, 2 kadının ölümüyle ilgili gerçekleştirilen yargılamada Göksel Sağlam hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        POLİS, ZANLININ İZİNİ SÜRDÜ

        Göksel Sağlam, cinayeti çocuklarının önünde işlemişti.
        Göksel Sağlam, cinayeti çocuklarının önünde işlemişti.

        Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kadına yönelik kasten öldürme olayının faili olarak aranan Göksel Sağlam'ın izini sürdü.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Firari olan Sağlam, dün polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        "ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞTİ

        Çiftin çocukları duruşma sürecinde, babaları Sağlam'ın sürekli kendilerine, "Annenizi öldüreceğim" dediğini anlatmıştı. Sağlam'ın çifte cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği basına yansımıştı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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