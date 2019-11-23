ABD Başkanı Donald Trump’ın Eylül ayında görevden aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray’ın son 2 aydır, şahsi Twitter hesabına erişimini engellediğini öne sürdü.

Bolton Eylül ayında, Trump'ın isteği üzerine görevinden ayrıldığını belirten bir tweet atmış, ancak o tarihten sonra bir daha Twitter'dan mesaj paylaşmamıştı.

Dün ilk kez Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bolton, “İki ayı aşkın sürenin ardından yeniden Twitter’da olmak güzel. Hikayenin arka planı için bizden ayrılmayın” diye yazdı.

Bolton ikinci mesajında ise Twitter hesabına erişiminin Beyaz Saray tarafından engellendiğini savundu.

Mesajında “Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevimden istifa etmemin ardından haksız şekilde baskılanan Twitter hesabını kurtardık. Devamı gelecek…” diye yazan Bolton, sonraki mesajında ise “Beyaz Saray kişisel Twitter hesabıma erişimi yeniden sağlamayı reddetti. Söyleyebileceklerimden korktukları için mi? Ortadan kaybolduğumu söyleyenlere: Kusura bakmayın, hayal kırıklığına uğrattım sizi” ifadelerini kullandı.

'BEN YAPMADIM'

Başkan Trump, Bolton'un suçlamasına medya üzerinden cevap verdi. Fox News kanalına telefonla bağlanan Trump, sunucunun “Bolton'un hesabını siz mi dondurdunuz?” sorusuna “Hayır tabii ki. Bolton’la iyi ilişkimiz vardı” yanıtını verdi.

KONGRE'DE KONUŞABİLİR

Bolton Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, gizli bilgiler paylaşılmasının hukuki sorunlara yol açabileceği gerekçesiyle bugüne kadar Kongre’de ifade vermeyi reddetmişti. Bolton'un avukatı müvekkilinin gönüllü olarak ifade vermeyeceğini, ancak Kongre’nin kendisine celp göndermesi halinde ifade verebileceğini söylüyor.