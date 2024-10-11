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        Haberler Dünya Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı | Dış Haberler

        Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı

        Bolivya'da savcılık, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 06:40 Güncelleme: 11.10.2024 - 06:40
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        Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı
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        Bolivya basınında yer alan habere göre, Morales'in "insan kaçakçılığı" davasında ifade vermesi için savcılık tarafından yakalama emri çıkarıldı.

        Savcı Sandra Gutierrez, yaptığı açıklamada, Morales'in 2006-2019 yılları arasındaki devlet başkanlığı dönemi sırasında "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirterek, "Morales ve soruşturma altındaki diğer kişilere usulüne uygun şekilde tebligat yapıldı. Kimsenin savunma hakkı ihlal edilmiyor, her şey şeffaf ve yasalara uygun şekilde yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce hükümetiyle bir süredir gerginlik yaşayan eski Devlet Başkanı Morales ise yaptığı açıklamada, kendisine karşı "siyasi bir zulüm" uygulandığını savundu.

        Daha önce iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, çeşitli mazeretler öne sürerek savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

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        #Son dakika haberler
        #BOLİVYA
        #Evo Morales
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