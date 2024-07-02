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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı kavgada öldürüldü | Son dakika haberleri

        Eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı kavgada öldürüldü

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Tunca Beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 20:44 Güncelleme: 02.07.2024 - 20:49
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        Eski belediye başkanı silahlı kavgada öldürüldü
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Tunca Beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) tabancayla vurularak öldürüldü; 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay saat 14.30'da ilçe merkezi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçenin Tunca Beldesinde bir dönem AK Parti’den belediye başkanı seçilen Ahmet Naci Aytemiz ile daha önceden husumetli olduğu kişiler arasında bir iş yerinde sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Çıkan çatışmada H.K.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Ahmet Naci Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı, ismi açıklanmayan 1 kişi de omuz bölgesinden yaralandı.

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        Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Polis ekipleri tarafından olayda silah kullandığı saptanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

        Ardeşen Kaymakamlığı, Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Daha önce aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen ve ilçemiz Atatürk Caddesi üzerinde özel bir iş yerinde başlayan tartışma sonucu olayın caddeye taşmasıyla banka önünde karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşmüş olup taraflardan Tunca Beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin, Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştır. Şüpheli şahıslar güvenlik güçlerimiz tarafından hızla tespit edilmiş olup iki kişi yakalanmış bir kişinin yakalanma çalışmaları devam etmektedir."

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