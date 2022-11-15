Trump tekrar aday olacak mı?

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün üçüncü kez ABD Başkanlık seçimlerinde yarışacağını açıklamasını bekleniyor.

Associated Press'in aktardığına göre, ABD'de 8 Kasım'da gerçekleşen ara seçim sonuçları Cumhuriyetçi Parti'de hayal kırıklığı yaratırken, Trump başkan adaylığını açıklayarak sonuçlara meydan okumayı planlıyor. Trump, dün kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Umarım yarın ülkemizin tarihinin en önemli günlerinden biri olacak!" açıklamasında bulundu.

"EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİ OLACAK" Hakkında iki kez azil süreci başlatılan eski ABD Başkan Trump, tekrar adaylığını ortaya koyarsa bu ABD için bir ilk olacak.



Ayrıca, ABD'de 1884 ve 1892'de başkanlık yapan Grover Cleveland ülke tarihinde birbirini takip etmeyen iki dönemde başkan olarak ilk ve tek başkan. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.