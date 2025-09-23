Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten, Biden'ın Gazze duruşuna "yetersiz" nitelemesi

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde başkan adayı Kamala Harris, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze konusundaki adımlarının "yetersiz" olduğunu ve Gazze'deki sivillerle daha fazla empati kuramadığını yazdı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, Harris'in yayımlanacak "107 Gün" isimli kitabından bazı bölümleri ele geçirdi.

Axios'un haberine göre Harris, kitabında, Biden'ın Gazze konusundaki duruşu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"(Gazze) Bu konuda kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'dakileri acılara karşı gösterdiği empatinin aynısını Gazze'deki masum sivillere de göstermesi konusunda Joe'ya yalvardım ama bunu yapamadı. Tutkuyla 'Ben siyonistim' diyebiliyordu ancak masum Filistinliler hakkındaki sözleri yetersiz ve zoraki olarak algılandı."

Seçimdeki başarısızlığını Biden'ın Netanyahu'ya verdiği "açık çeke" bağladı

Harris kitabın diğer bölümlerinde de Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verdiği "açık çekten" dolayı kendisinin 2024 başkanlık yarışında başarılı olamadığını, Netanyahu'nun ise Biden ya da kendisinin yerine Donald Trump'ı başkanlık koltuğunda istediğini savundu.

Kitabında Netanyahu'ya da eleştirilerde bulunan Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirtirken "Ancak Netanyahu'nun verdiği yanıtın gaddarlığı, öldürülen masum Filistinli kadın ve çocukların sayısı ve Netanyahu'nun esirlerin hayatını öncelik edinmemesi, İsrail'in uluslararası bağlamda ahlaki duruşunu zayıflattı ve İsrail'in kendi içinde bile öfkeye yol açtı." ifadelerine yer verdi.