ESK'dan kuzu etinde yüzde 25 indirim

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, koyun-kuzu toklu eti satışlarında indirim kampanyası başlatıldığı belirtilerek, "Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak. Et ve Süt Kurumu'nun indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre; gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak" denildi.
Fiyatlardaki indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtilip, "Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak. Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Ülkemizin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak. Hem üreticimiz hem tüketicimiz kazanacak. Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak" ifadeleri kullanıldı.
FİYAT İSTİKRARI HEDEFLENİYOR
Üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumanın hedeflendiği belirtilerek, "Et ve Süt Kurumu, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak" denildi.
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