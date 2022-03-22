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ESK'dan kırmızı ete yüzde 48 zam

Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et satış fiyatlarına yüzde 47-48, beyaz et satış fiyatlarına ise ortalama yüzde 14-15 oranında zam yaptı

22.03.2022 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL
ESK'dan kırmızı ete yüzde 48 zam
HABERTURK.COM

Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptı. Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu yüzde 48,2 zamla 83 liraya yükseldi. Kırmızı et ürünlerinin tamamında yüzde 47-48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de benzer artışlar yaşandı.

Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.

İşte son yapılan zamlar sonrası ESK satış fiyatları:

ÜRÜN ADI FİYATI (TL/KG) ESKİ FİYAT (TL/KG) Değişim (%)
KIRMIZI ET
SIĞIR KIYMA 83 56 48,2
SIĞIR KUŞBAŞI 92 62,5 47,2
SIĞIR BİFTEK-ROSTO 117,5 79,5 47,8
SIĞIR KONTRFİLE 145 98 48,0
SIĞIR PİRZOLA 152 103 47,6
SIĞIR BONFİLE 228 154 48,1
BEYAZ ET
GÖVDE TAVUK 26,5 23,25 14,0
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ 30,5 26,5 15,1
TAVUK BUT 28 24,5 14,3
TAVUK BUT (SPESİYAL) 32 28 14,3
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) 29,5 25,75 14,6
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) 29,5 25,75 14,6
TAVUK KANAT 34 30 13,3
TAVUK BAGET 31,5 27,5 14,5
TAVUK PİRZOLA 36 31,5 14,3
TAVUK SARMA 36 31,5 14,3
TAVUK FİLETO (DERİLİ) 37,5 32,5 15,4
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 44,5 39 14,1
TAVUK CİĞER 16 14 14,3
TAVUK TAŞLIK 19,5 16,9 15,4
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ
PİLİÇ BURGER 42,5 28,75 47,8
PİLİÇ SALAM 49 33,25 47,4
PİLİÇ SOSİS 49 33,25 47,4
PİLİÇ SUCUK 53,5 36,25 47,6
PİLİÇ YAPRAK DÖNER 65 43,95 47,9
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ
SUCUK-SALAM-SOSİS
ACILI SUCUK 95 64,5 47,3
BATON SUCUK 95 64,5 47,3
KANGAL SUCUK 95 64,5 47,3
MANGAL SUCUK 95 64,5 47,3
FERMENTE SUCUK 109 73,9 47,5
OSMANLI DANA SUCUK 110 74,5 47,7
MACAR SALAM 82,5 55,75 48,0
FISTIKLI SALAM 85 57,5 47,8
KOKTEYL SOSİS 81,5 55 48,2
SOYULMUŞ SOSİS 81,5 55 48,2
BURGER-KÖFTE
SIĞIR BURGER 82 55,5 47,7
AKÇAABAT KÖFTE 96 65 47,7
İNEGÖL KÖFTE 96 65 47,7
KASAP KÖFTE 96 65 47,7
MİSKET KÖFTE 96 65 47,7
TEKİRDAĞ KÖFTE 96 65 47,7
DÖNER
KIYMA DÖNER 120 81,5 47,2
YAPRAK DÖNER 140 95 47,4
KAVURMA
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA 124 84 47,6
EBK SIĞIR KAVURMA 127 86 47,7
EBK DANA KAVURMA 152 103 47,6
EBK BİNGÖL KAVURMA 194 131,5 47,5
DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA 140 95 47,4
DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA 162,5 110 47,7
DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA 206 139,5 47,7
PASTIRMA
BLOK PASTIRMA 197,5 133,75 47,7
DİLİMLİ PASTIRMA 206 140 47,1
EKSTRA PASTIRMA 215,5 146 47,6
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA 224,5 152 47,7

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