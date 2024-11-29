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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk 'Eşit Masallar' çocuklar için sahnede

        'Eşit Masallar' çocuklar için sahnede

        Can Yayınları iş birliğiyle eşitlikçi bir dille yeniden yorumlanan beş dünya klasiği masaldan uyarlanan Eşit Masallar tiyatro oyunu 7 Aralık'ta Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 01:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 01:16
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        'Eşit Masallar' çocuklar için sahnede
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        Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yeniden yorumlanan “Eşit Masallar” tiyatro sahnesinde! Çocuklar ve ebeveynler tarafından büyük ilgi gören Eşit Masallar projesindeki kahramanlar Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens aynı sahnede buluşarak minik tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.

        Oyunda yeniden yorumlanan hikayelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konularına dikkat çekiliyor. 7 Aralık’ta Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Kültür Merkezi’nde 12.00 ve 14.00’te iki seans olarak oynayacak olan oyun ücretsiz izlenebilecek.

        Odeabank tarafından Can Yayınları işbirliğiyle geliştirilen ve Eşit Masallar oyununda kahramanlarımız “Kötü Vezir Vezveze” tarafından kandırılmak isteniyor. Ancak dünyadaki bütün bilmecelerin cevaplarını bilen akıllı prenses ve iyi kalpli prens başta olmak üzere, tüm masal kahramanlarının sayesinde Vezveze’nin planları suya düşüyor. Vezir olmak için yarışmanın düzenlendiği baloda tüm kahramanların ortak amacı yaşadığımız dünyayı ve doğayı korumak.

        Yazar Müge Mor Hercihan tarafından sahneye uyarlanan ve yönetmenliğini Deniz Yeşil Mavi’nin yaptığı Eşit Masallar oyununda İlteriş Berat Bakırhan, Beril Korkmaz, Zeynep İpek, Oktay Kılınç, Dilara Ük, Meltem Berber, Oben Onur ve Taylan Güldere rol alıyor.

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        #Can Yayınları
        #Odeabank
        #Eşit Masallar
        #tiyatro
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