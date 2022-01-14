Eşinin tedavisi için geldi, 100 bin lira dolandırıldı

Antalya'dan eşinin tedavisi için Isparta'ya gelen Osman Şahin'in, kendisini doktor olarak tanıtan ve yardım edeceğini söyleyen kişi tarafından 100 bin lirası dolandırıldı. Mağdur olduğunu ve tüm birikimini kaybettiğini belirten Osman Şahin, dolandırıcıların en kısa zamanda yakalanmasını istedi.
68 yaşındaki Osman Şahin rahatsız olan eşinin tedavisi için Antalya'dan Isparta'ya gelerek kendisini doktor olarak tanıtan ve yardım edeceğini söyleyen bir kişi tarafından 100 bin lira dolandırıldı. Yaşanan olay öncesi Osman Şahin ile buluşan şahıs akşam saatlerinde Şahin'i bir otele yerleştirerek 125 TL ödeme yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ertesi gün Osman Şahin'in yanında yaklaşık 100 bin lira olduğunu öğrenen şahıs, paranın çalınma ihtimaline karşı bankaya yatırılması gerektiğini söyledi. Osman Şahin bunun üzerine özel bir bankadan kendi adına hesap açtırdı, 100 bin lirayı hesaba yatırdı. Osman Şahin hesap açtırırken kullandığı numaraya ait sim kartı ise şahsa verdi. Şahıs, sim kart üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla Osman Şahin'in 100 bin lirasını kendi hesabına gönderdi. Paranın bankaya yatırıldığını sanan Osman Şahin ardından yeniden otele döndü. Dolandırıldığını ise bankanın kendisini araması sonrası öğrendi.
Osman Şahin “Eşim rahatsız olduğu için kan takviyesine ihtiyacı vardı. Bunu duyan dolandırıcı ben Norveç’te doktorum, yeğenim Isparta’da yaşıyor size yardımcı olacak dedi. Biz de Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde buluştuk, şehir merkezine geçtik üzerinde para varsa çalınmasın diye bana bankada hesap açmamı istedi. Üzerimde 100 bin TL nakit para vardı. Bankada hesabımızı açtık parayı yatırdık, daha sonra benden sim kartımı istedi, sim kartımı kendi telefonuna takarak benim hesaptan kendi hesabına transfer etti” dedi.
DOLANDIRILDIĞINI BANKA ARADIĞINDA ÖĞRENDİ
Kendisine yardım ettiğini sandığı kişi tarafından akşamüstü dolandırıldığını anlayan Şahin “Akşamüzeri beni bankadan aradılar. Osman Bey sizin bankada yüklü miktarda paranız vardı şu an gözükmüyor deyince biraz durakladıktan sonra otelde bulunan çocuğa telefonumu gösterdim çocuk telefonuma baktıktan sonra amca senin hesabına 100 bin TL giriş olmuş ama o para çekilmiş deyince anında bankayı aradık banka kartımızı ve sim kartımızı iptal ettirdik, sonra ben korktum daha sonra emniyeti aradık polisler otele gelip sorular sorduktan sonra bizi emniyete götürdü orada şikayetçi oldum. Toplam 100 bin liram gitti. Çok mağdurum” dedi.
"PARAYI GETİRSİNLER ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"
Osman Şahin son olarak dolandırıcılara seslenip, parayı getirmeleri halinde şikayetçi olmayacağını belirterek, “Zaten çok mağdur oldum gelsinler mahkemede uğraşmayalım başkalarında canını yakmasınlar. Ben çok mağdur oldum yıkıldım, tüm birikimim 100 bin liram gitti. Allah kimsenin başına vermesin. Eşim yanık hastası o paraya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
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