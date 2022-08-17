Eşini ve bir kişiyi öldürdü! Yasak aşk iddiası!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezinde dün öğle saatlerinde, edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali U., eşi Sibel U., ile aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen İbrahim D.’yi (27) yan yana gördü. Duruma öfkelenen Mehmet Ali U. ile taraflar arasında tartışma çıktı.
İKİSİNE BİRDEN ATEŞ AÇTI
İHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali U., yanında bulunan tabanca ile ikilinin üzerine ateş açtı.
KAHVEHANEYE GİRİP KURŞUN YAĞDIRDI
Sibel U., tabancayı görünce kaçmaya başlarken, İbrahim D., ise kahvehaneye sığındı. İçeri giren Mehmet Ali U., İbrahim D.’ye kurşun yağdırdı. Bu sırada kahvehanede bulunan İbrahim D.’nin babası Adil D. de (57) açılan ateşte yaralandı.
EŞİNİ MUHTARLIKTA ÖLDÜRDÜ
Kahvehaneden dışarı çıkan Mehmet Ali U., bu defa karısının peşine düştü. Sibel U. da kurtulmak için Hisarcık Mahallesi Muhtarlığı'na sığındı. Sokakta bir süre karısını arayan öfkeli koca daha sonra muhtarlık binası içine girerek eşi Sibel U.’ya 4 el ateş açtı.
KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sibel U.’nun öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan İbrahim D., ile babası Adil D.’yi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DİĞER YARALI HASTANEDE ÖLDÜ
Yaralılardan İbrahim D. de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
ZANLI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI
Cinayeti işledikten sonra kaçan Mehmet Ali U. ise Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin başarılı takibi sonrası olaydan yaklaşık yarım saat sonra metruk bir binada suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.
"İNTİKAM BENİM İŞİM" PAYLAŞIMI
Yakalanan zanlının kaçtığı yarım saatlik süre içerisinde ise sosyal medyadan olaya atıfta bulunduğu ‘intikam benim işim’ şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ
Dün geceyi emniyette geçiren katil zanlısı Mehmet Ali U., ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Sandıklı Adliyesi’ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Mehmet Ali U.’ya çelik yelek giydirilirken, çevik kuvvet ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.
"NAMUS MESELESİ" DİYE CEVAP VERDİ
Adliye girişinde gazetecilerin ‘cinayeti niçin işlediniz’ sorusuna ise Mehmet Ali U., ‘namus meselesi’ yanıtını verdi. Mehmet Ali U.’nun savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
4 ÇOCUK YETİM KALDI
Öte yandan, Mehmet Ali U., öldürdüğü Sibel U.’dan 4 çocuğunun olduğu öğrenilirken, olayda hayatını kaybedenlerin ise sabah erken saatlerde toprağa verildiği öğrenildi.
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