13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde, 10 Nisan'da, H.E'nin kullandığı otomobile kiraladığı araçla çarpıp kaçan Yakup Demirkazık yakalanmış, zanlı ile gönül ilişkisi bulunduğu ve azmettirici olduğu öne sürülen Pınar Bilik gözaltına alınmış ve iki şüpheli tutuklanmıştı.
KİRALADIĞI ARAÇLA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI
AA'daki habere göre o dönem henüz boşanmadığı eşini öldürmesi için 2 yıldır birlikte olduğu iddia edilen Yakup Demirkazık'ı azmettirdiği ve Demirkazık'ın bu nedenle kiraladığı araçla izlediği H.E'yi otomobiline çarparak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanıklardan Bilik, "kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis, sanık Demirkazık'a ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Kayseri'de, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından eşini öldürtmek isteyen kadın ile cinayete azmettirdiği sevgilisi yeniden yargılandı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Pınar Bilik ve Yakup Demirkazık ile taraf avukatları hazır bulundu, müşteki H.E. ise duruşmaya katılmadı.
TAHLİYE VE BERAAT İSTEDİLER
Mahkeme başkanının, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tebligat yapılmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozma ilamını hatırlatması üzerine sanıklar ve taraf avukatları bozma ilamına uyulmasını istedi. Eski ifadelerini tekrarlayan sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.
SAVCI İKİSİ İÇİN DE HAPİS İSTEDİ
Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, müşteki H.E'nin eski eşinin, Demirkazık ile evlilik dışı ilişki yaşadığı, kocasından ayrılmak ve kurtulmak istediğini söylediği, Demirkazık'ın bunun üzerine kiraladığı araçla geldiği Kayseri'de H.E'ye çarparak yaralanmasına neden olduğunu belirterek, iki sanığın da cezalandırılmasını istedi.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Mahkeme heyeti, sanık Bilik'i "kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, sanık Demirkazık'ı ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Demirkazık'a "mala zarar verme" suçundan verdiği 4 ay hapis cezasını erteleyen heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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