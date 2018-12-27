Adana'nın Yüreğir ilçesinda bir kadın cinayeti daha yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45),sabah saat 08.30 sıralarında komşularının yanına gelerek 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi (38) öldürdüğünü söyledi. Komşuları hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, Harun Ç.'yi gözaltına alıp evi kontrol etti. Bu arada olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

"İŞSİZ KALDIM, BOŞANMAK İSTEDİ"

İHA'da yer alan habere göre yapılan incelemede, Harun Ç.'nin eşini çekiçle kafasına ve yüzüne vurup, bıçakla da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Bunun üzerine zanlı, polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Zanlının yapılan sorguda işsiz kaldığı için eşinin kendisinden boşanmak istediğini dün sabah da kalkınca bu nedenle kavga çıktığını, önce eşinin kafasına çekiçle vurduğunu daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ZANLIDAN ADLİ TIP'TA TIRNAK ÖRNEĞİ ALINDI

Zanlı sorgusunun ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, tırnak örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Zanlı burada tırnak örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.