Eşini boğazından bıçaklayıp boğmaya çalıştı! 16 yıl olan cezası onandı

DHA'nın haberine göre olay, 13 Eylül 2020'de meydana geldi. İddiaya göre, Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti.

Okan Taşdöven, kızları A.T.'nin (16) de yanlarında bulunduğu sırada, çocuğun araya girmesine rağmen önce mağazanın merdivenlerinde eşini bıçaklamaya çalıştı sonra kadının bıçağı yere düşürmesinin ardından eşarp ile boğmak istedi. A.T. de boğuşma sırasında yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen mağaza çalışanlarına ise Okan Taşdöven'in biber gazı sıktığı iddia edildi. Mağazadakilerin müdahale etmesi sonrası etkisiz hale getirilen Taşdöven, polise teslim edilirken, olay anları da kameraya yansıdı.

"TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI" GEREKÇESİ

Olayın ardından tutuklanan Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 16 Kasım 2020'deki karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek cezayı 16 yıla indirdi. Kızı A.T.'yi de yaraladığı suçlamasıyla Taşdöven'e ayrıca 9 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanığın suça meyilli olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi. Sanık, şikayetçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.