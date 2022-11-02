Eşini boğazından bıçaklayıp boğmaya çalıştı! 16 yıl olan cezası onandı

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'i (39) kızının gözü önünde boğazından bıçaklayan ve eşarpla boğmaya çalışan tutuklu Okan Taşdöven´e (50) verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
DHA'nın haberine göre olay, 13 Eylül 2020'de meydana geldi. İddiaya göre, Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti.
Okan Taşdöven, kızları A.T.'nin (16) de yanlarında bulunduğu sırada, çocuğun araya girmesine rağmen önce mağazanın merdivenlerinde eşini bıçaklamaya çalıştı sonra kadının bıçağı yere düşürmesinin ardından eşarp ile boğmak istedi. A.T. de boğuşma sırasında yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen mağaza çalışanlarına ise Okan Taşdöven'in biber gazı sıktığı iddia edildi. Mağazadakilerin müdahale etmesi sonrası etkisiz hale getirilen Taşdöven, polise teslim edilirken, olay anları da kameraya yansıdı.
"TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI" GEREKÇESİ
Olayın ardından tutuklanan Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 16 Kasım 2020'deki karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek cezayı 16 yıla indirdi. Kızı A.T.'yi de yaraladığı suçlamasıyla Taşdöven'e ayrıca 9 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanığın suça meyilli olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi. Sanık, şikayetçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
BOZMA KARARI
Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, itirazı değerlendirerek bozma kararı verdi. Dosya, yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi. Yargıtay, yanlış maddeden hüküm kurulduğunu, olayda tasarlama olduğunu belirterek, bu eksikliğin giderilmesini istedi.
AYNI CEZA VERİLDİ
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bozma kararı sonrası yeniden yargıladığı sanık Okan Taşdöven'i daha önce verilen `eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme´ suçunun vasfının olayda tasarlama olduğu gerekçesiyle 'eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 16 yıla düşürüldü. Heyet, Taşdöven'in kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
YARGITAY BU KEZ CEZAYI ONADI
Sanık, şikayetçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek, dosyayı yeniden Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, yerel mahkemeden istenen eksiklerin tamamlandığını belirterek, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
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