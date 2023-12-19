Eşini boğarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Son sözü sorulan sanık Mithat Kocadağ, eşini çok sevdiğini ve yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduğunu ifade ederek, "Eşimle mutlu olalım diye hep geçinmeye çalıştım. Olay günü bir anlık cinnet getirdim. Ağzını kapattığımı hatırlamıyorum. Bir anda oldu. Bir anlık cinnetle oldu, çok pişmanım. Aileme, eşimin ailesine ve oğluma yaşattıklarım için pişmanım. Çocuğumun yüzüne bakacak halim yok." diye konuştu.

Fotoğraf: DHA