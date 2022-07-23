Esila İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Esila isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ESİLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Esila ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Esila isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Esila isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ESİLA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Esila ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Esen yel gibi kimse. Vekilharç kadın, evi çekip çeviren. Akşam vakti.

ESİLA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Esila ismi Kur'an-ı Kerim'de (İnsan Suresi 25. Ayet) geçmektedir; ancak Esila ismini koymak caizdir.

ESİLA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Esila ismini kullanan 25.688 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Esila ismini kullanan 5.019 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Esila ismini kullanan 1.916 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Esila ismini kullanan 1.432 kişi bulunmaktadır.

ESİLA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Esila adını taşıyanlar, cazibeleri ve kibar tavırlarıyla ilgi odağı haline gelirler. Sezgileri güçlüdür ve karşılaştıkları olaylarda güçlü sezgileri onları yönlendirir. Fazla konuşmayı sevmezler. Arkadaşlık ve dostluk kavramlarına önem verirler. Özel hayatlarında partnerlerini dikkatli seçerler. Aşkı derin ve duygulu yaşarlar.