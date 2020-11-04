HABERTURK.COM

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini duyurdu.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yenenler, yayınladığı gönderide, "Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür" ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Eser Yenenler, "Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin" sözleriyle takipçilerini uyardı.

Berfu Yenenler ise yayınladığı gönderide şunları söyledi:

Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtsız bırakmak istemiyoruz. Çok şükür, ailece hastalık dönemini geride bıraktık ve hepimiz iyiyiz. Eser'in son testi negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci bitti. Benim testim de negatif. Kuzey de çok iyi, çok şükür. Eser'in testinin negatif çıkmasıyla eve döndük ve birlikteyiz. Yine de hala dıları çıkmamaya özen gösteriyoruz ve bir süre daha karantinada kalmaya devam edeceğiz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz.

İstanbul'daki evinde karantinada olduğu belirtilen oyuncu, koronavirüse yakalanmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip, gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. "Kavuşmayı bekliyoruz" diyen Yenenler, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum soran herkes için. Eser, daha iyi. Canım kocam... O evde, biz hala ondan ayrıyız. 10 gün oldu sanırım ama biz iyiyiz. Hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok. Sadece düzenimiz değişti ve ekstra yorulduğumuz, biraz zorlanıyoruz ve tabii ki babamızı özledik. Gün sayıyoruz, kavuşmayı bekliyoruz.

Öte yandan 2019 yılında nikah masasına oturan ve aynı sene oğulları Kuzey'i kucaklarına alan çift, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.