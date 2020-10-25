36 yaşındaki oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, koronavirüse yakalandı.
Test sonucu pozitif çıkan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul'daki evinde olduğu belirtilen oyuncu, çıkan haberlerin ardından şu açıklamayı yaptı:
Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip, gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.
Berfu Yenenler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"Maalesef haberler doğru" diyen Yenenler, konuyla ilgili şunları söyledi:
Eser'in Covid-19 testi pozitif çıktı ama çok şükür sağlık durumu iyi ve kötüye giden bir süreç olmadı. Hatta iyileşmeye de başladı. Sadece öğrendiğimizde hem ben hamile olduğum için hem de Kuzey'in sağlığı için ayrı yerlerde karantinaya girdik.
Çok şükür Kuzey'de de, bende de hiçbir semptom yok ve çok iyiyiz. Merak eden herkesin de içini rahatlatmış olalım. Hepinize çok teşekkür ederiz. İnşallah her şey daha da iyiye gidecek ve sadece biraz ayrı kalmış olacağız, o kadar.
Öte yandan 2019 yılında nikah masasına oturan ve aynı sene oğulları Kuzey'i kucaklarına alan çift, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.
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