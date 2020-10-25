"Maalesef haberler doğru" diyen Yenenler, konuyla ilgili şunları söyledi:

Eser'in Covid-19 testi pozitif çıktı ama çok şükür sağlık durumu iyi ve kötüye giden bir süreç olmadı. Hatta iyileşmeye de başladı. Sadece öğrendiğimizde hem ben hamile olduğum için hem de Kuzey'in sağlığı için ayrı yerlerde karantinaya girdik.

Çok şükür Kuzey'de de, bende de hiçbir semptom yok ve çok iyiyiz. Merak eden herkesin de içini rahatlatmış olalım. Hepinize çok teşekkür ederiz. İnşallah her şey daha da iyiye gidecek ve sadece biraz ayrı kalmış olacağız, o kadar.