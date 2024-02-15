Eser - Berfu Yenenler çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sahnede kutladı

Eser - Berfu Yenenler çifti, BKM Organizasyonuyla 'Çift Terapisi' adlı gösteri ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyirciyle bir araya geldi.

Berfu - Eser Yenenler çiftinin, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteride çift, tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaştı.

Erkekler kadınları delirmenin eşiğine nasıl getiriyor, kadın da geri kalmayıp karşı ataklarla erkekleri nasıl delirtiyor ve ilişkiler nasıl çıkmaza giriyor… Herkesin kendinden özel bir şeyler bulduğu 'Çift Terapisi' gösterisi 26 Şubat'ta da Ankara MEB Şura Salonu'nda seyircisi ile bir araya gelecek.