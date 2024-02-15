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        Haberler Magazin Eser - Berfu Yenenler çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sahnede kutladı

        Eser - Berfu Yenenler çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sahnede kutladı

        Berfu - Eser Yenenler çifti 'Çift Terapisi' adlı gösterisiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi'nde seyirciye buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:06
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        Sevgililer Günü'nü sahnede kutladılar
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        Eser - Berfu Yenenler çifti, BKM Organizasyonuyla 'Çift Terapisi' adlı gösteri ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyirciyle bir araya geldi.

        Berfu - Eser Yenenler çiftinin, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteride çift, tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaştı.

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        14 ŞUBAT’TA DOĞAN ESER YENENLER SAHNEDE PASTA KESTİ

        14 Şubat Sevgililer Günü'nde doğan Eser Yenenler de 40'ıncı yaşını seyirci ile birlikte kutlayıp sahnede pasta kesti.

        Erkekler kadınları delirmenin eşiğine nasıl getiriyor, kadın da geri kalmayıp karşı ataklarla erkekleri nasıl delirtiyor ve ilişkiler nasıl çıkmaza giriyor… Herkesin kendinden özel bir şeyler bulduğu 'Çift Terapisi' gösterisi 26 Şubat'ta da Ankara MEB Şura Salonu'nda seyircisi ile bir araya gelecek.

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        #Eser Yenenler
        #Berfu Yenenler
        #çift terapisi

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