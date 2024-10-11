Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı
Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir adrese 4 Ekim'de düzenlenen baskında 2 kilo 461 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan B.Ö'nün 1, H.A'nın 3 ve S.Ç'nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi. AA'nın haberine göre; şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.