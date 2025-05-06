Esenyurt'ta meydan savaşı!

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

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İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı.

Komşu olan husumetli iki aile arasında bu kez de yol verme yüzünden kavga çıktı.

Yumruklarla sopalarla birbirlerine saldırdılar.

Bir kişi de pompalı tüfekle ateş açtı.