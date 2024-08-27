Esenyurt'ta DEM Parti'nin düzenlediği halı saha maçında terör propagandası

Esenyurt'ta halı saha maçında terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı
Esenyurt'ta, DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisince organize edilen halı saha turnuvasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından "Gülistan Doku Futbol Turnuvası" organizasyonunda halı sahada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapılmasına ilişkin 22 Ağustos'ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçti.
Ekiplerin İstanbul’un 4 ilçesindeki 8 ayrı adrese düzenlediği operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticilerinden R.Y. ve A.A'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden biri polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe çıkartılan zanlılardan A.A, O.T. ve Y.O. tutuklandı.
Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen R.Y. ve A.A'ya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.