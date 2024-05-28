Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Esenyurt ilçedeki çöp kamyonunun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Giriş: 28.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:52
Erzurum Kongre Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu H.Cye (8), dönüş yapmaya çalışan M.A. idaresindeki çöp kamyonu çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. H.Cnin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
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