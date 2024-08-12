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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu satışı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu satışı

        İstanbul Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 14 parça uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:05 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:05
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        Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu satışı
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        Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, saha çalışmalarında çocuklara uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, İncirtepe Mahallesi'nde M.Ö'yü, 18 yaşından küçük S.S'ye uyuşturucu sattığı sırada suçüstü yakaladı.

        M.Ö'nün üst aramasında 14 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından M.Ö. adliyeye sevk edilirken, S.S. ise ailesine teslim edildi.

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        #İstanbul Esenyurt
        #uyuşturucu
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