29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşma yapan İmamoğlu, iki çocuğunun da MEF okullarında okuduğunu anlattı. Gençlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran İmamoğlu, 6 aydır yaşadığı stresli ve zor günlerde en büyük ümidinin gençler olduğunu söyledi. Toplumun her ferdinin cesur olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu ülke lehine konuşabilmeli, asla susmamalı. Susmayan üniversiteler de istiyorum. Onu da belirtmek isterim" dedi.
'BEN SİZDEN ÜMİTLİYİM'
Gençlerle buluşmanın, sohbet etmenin, konuşabilmenin, geleceği anlatabilmenin önemine değinen İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul, dünyanın nitelikli nüfusunu buraya getiren fırsatlar şehri olmalıydı. 2019'da Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken bunları konuşabilmeliydik. Çok fırsat ve zaman kaybetmiş olabiliriz boş mevzular üzerinden ama bugün itibarıyla bunun farkındayız. Bir gün bile kaybetmeyeceğiz. Bu konudaki en büyük teminat da siz kıymetli gençlersiniz. Ben sizlerden ümitliyim. 'Bu ülkenin kadrosu yok. Bir tek yöneten kadro bizde var' diyenler oldu. Bence onların gözleri kibirden körleşmiş. Şu salondan kabineler çıkar, İstanbul'u yönetecek kadrolar çıkar."
'EVET, BEN BU ALANI AKLA VE BİLİME PEŞKEŞ ÇEKİYORUM'
İmamoğlu, bu kentin insan kaynağını "hazine" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti: "Bu kaynağın farkında olan bir yöneticiyim. Bu şehrin her anında sizlerden faydalanacağımın sözünü veriyorum. Benim ne popülizmle işim var ne de Pontus'la şununla bununla işim var. Benim, akıl ve bilimle işim var. Bilişim vadilerini sizlerle kuracağız. Esenler dediniz. O büyük alanlar, o rezerv alanları bu şehir adına kötü kullanıldı. Esenler'le ilgili bir projemiz çakıştığı için söylüyorum. Hem Harem'i hem de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan aynı zamanda İstanbul'un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Sizlerle yapacağız bunu. Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor?' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum."
SARAÇHANE'DEKİ BİNA VAADİNİ YİNELEDİ
İstanbul'u 16 milyon insanla özellikle gençlerle yöneteceğini belirten İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasını Türkiye'nin en büyük kütüphanesi yapacağı vaadini yineledi. İmamoğlu, "Hedef, sizleri oraya çekmek. Meclis'e giren bir siyasi, kendine çeki düzen verecek. Ben, sizleri gördüğümde kendime çeki düzen vereceğim. Çünkü çok zeki, güzel ve yakışıklısınız. Hiçbir zaman unutmayın, gençliğiniz var. Heyecanınızın yüksek olduğunu biliyorum. Ve asla vazgeçmeyeceğinizi de biliyorum. Bu duygularla inanıyoruz ve biliyoruz ki, bu ülkede her şey çok güzel olacak. İnancım o kadar yüksek ki, Cumhuriyet'in 100. yılında siz gençler, mucizeyi gerçekleştireceksiniz. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, konuşmasının sonunda İmamoğlu'na plaket takdim etti. Üniversite birincisi Gülsüm Demir de plaketini İmamoğlu'nun elinden aldı.
'MERHABA GÜZEL VATANIM' SETİNE ZİYARET
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin ardından Taksim'deki Pera Palas Oteli'ne geçti. İmamoğlu, burada senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı ve kasımda vizyona girecek Nazım Hikmet'in hayatını konu alan "Merhaba Güzel Vatanım" adlı belgeselin setine konuk oldu. Bir süre yönetmen koltuğuna oturan İmamoğlu'nun, setin idaresini eline alması renkli görüntüler oluşturdu.
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