        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK Esenler Erokspor: 3 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor: 3 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor, evinde Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti. 2. yarıda Mame Mor Faye'nin golleriyle galibiyete ulaşan Esenler Erokspor, puanını 24'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı 22 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 22:11 Güncelleme: 03.11.2025 - 22:11
        Esenler Erokspor, 2. yarıda üç puanı aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 19'da Olarenwaju Kayode, 69 ve 83. dakikalarda Mame Mor Faye atarken, konuk ekibin tek golünü ise 31. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti.

        Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 24'e yükseltirken, Çorum FK ise 22 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Çorum FK, Iğdır FK'yı ağırlayacak.

