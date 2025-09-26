Habertürk
        Eşarj ve Trugo işbirliği 81 ile taşındı - Otomobil Haberleri

        Eşarj ve Trugo işbirliği 81 ile taşındı

        Eşarj ve Trugo, Bursa'da başlatıp Ankara'da devam ettirdikleri roaming uygulamasını Türkiye'nin 81 iline taşıdıklarını duyurdu. Bu iş birliğiyle her iki markanın kullanıcılarının, toplamda 4 bine yakın DC soketten oluşan yüksek hızlı şarj istasyonu ağını, herhangi bir komisyon ödemeden diledikleri uygulama üzerinden kullanmaya başlayabilecekleri belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.09.2025 - 12:01
        Eşarj ve Trugo işbirliği 81 ile taşındı
        Elektrikli araç şarj ağı operatörleri Eşarj ve Trugo, elektrikli araç kullanıcılarına marka bağımsız bir deneyim sunan roaming iş birliğini 81 ilde kullanıcılarla buluşturdu.

        İlk olarak Bursa’da başlayan, ardından Ankara ile yaygınlaşan uygulama, Türkiye’nin 81 ilindeki kullanıcıların hizmetine sunuldu.

        İş birliğinin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıların, tek bir üyelik ile diledikleri mobil uygulama üzerinden ödeme yaparak, her iki markanın seçili istasyonlarında toplamda 4 bine yakın yüksek hızlı DC sokette şarj deneyimi yaşayabilecekleri bildirildi.

        Kullanıcıların roaming uygulaması sayesinde iki markadan herhangi birinin uygulamasında ortak kullanım istasyonlarını görüntüleyebildikleri ve komisyon ödemedikleri kaydedildi.

        Eşarj ve Trugo’dan yapılan ortak açıklamada, roaming uygulamasının 81 ilde kullanıcıların hizmetine sunulmasıyla önemli bir aşamaya ulaşıldığı belirtildi.,

        Açıklamada, "Bu adımla birlikte sürücüler artık 81 ilde çok daha fazla hızlı şarj noktasına komisyon ödemeden ulaşabilecek. Elektrikli araçların hayatımızın doğal bir parçası haline gelmesi için atılan bu öncü adımın, hem kullanıcıların yolculuklarını daha kesintisiz, keyifli ve güvenli kılacağına hem de sürdürülebilir ulaşım hedefimize katkı sağlayacağına inanıyoruz" denildi.

