Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Erzurumspor FK, evinde Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin golleri 10'uncu dakikada Nzuzi Mata ve 15'inci dakikada Adeniyi'den gelirken, Erzurumspor'un tek golünü 45+3'de Eren Tozlu attı.

81'inci dakikada kaleci Göktuğ'un Bilal'e yaptığı kontrolsüz harekete hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi. VAR'da izlenen pozisyonun penaltığı değil öncesinde ofsayt olduğu belirlendi.