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        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Mustafa Yumlu'nun golüyle galip gelen Erzurumspor FK, puanını 3'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 3 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 21:14 Güncelleme: 17.08.2024 - 21:51
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        Erzurumspor üç puanı tek golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 35. dakikada Mustafa Yumlu attı.

        Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, puanını 3'e yükseltti. MKE Ankaragücü 3 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Kocaelispor'a konuk olacak. Başkent ekibi ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1. dakikada Celal sol kanattan yerden ortaladı arka direkte Süleyman kayarak vuruşunu yaptı top yandan auta çıktı.

        16. dakikada Ankaragücü atağında Rodrigues pasını Bajic'e çıkardı. Bu oyuncunu şutunda savunma müdahale ederek tehlikeyi önledi.

        35. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Crociata'nın ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte iyi yükselen Mustafa Yumlu kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

        41. dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında İsmail'in ortasında arka direkte Bajic kafayı vurdu, top üsten auta çıktı.

        57. dakikada Bassogog'un sağ kanattan yaptığı ortaya Dadashov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.,

        73. dakikada Crociata'nın ortasında defans topu uzaklaştırdı, ceza sahası önünde topla buluşan Sefa sert vurdu top farklı şekilde auta çıktı.

        Karşılaşma Erzurumspor FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Ozan Ergün, Egemen Savran, Selim Şenöz

        Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Süleyman Koç (Yakup Kırtay dk. 81), Sefa Akgün (Salih Sarıkaya dk.82), Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 46), Odise Roshi (Furkan Özhan dk. 58), Giovanni Crociata (Toni Tasev dk. 75), Eren Tozlu, Celal Hanalp

        Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Gökhan Akkan, Cengizhan Bayrak, Süleyman Enes Karakaş, Serkan Köse

        Teknik Direktör: Hakan Kutlu

        MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Abdurrahim Dursun (Hasan Nazarov dk.82), Mert Çetin (Hayrullah Bilazer dk. 71), İsmail Çokçalış, Cem Tuna Türkmen (Renat Dadashov dk. 46) , Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues, Mahmut Tekdemir, Ali Kaan Güneren, Rijad Bajic, Christian Bassogog

        Yedekler: Ertaç Özbir, Fatih Demir, Diogo Coelho, Arda Ünyay,, Sirozhiddin Astanakulov, Osman Çelik,

        Teknik Direktör: Cihat Arslan

        Gol: Mustafa Yumlu (dk.35) (Erzurumspor FK)

        Sarı kart: Orhan Ovacıklı, Göktuğ Bakırbaş, Toni Tasev, Celal Hanalp (Erzurumspor FK) , Mahmut Tekdemir (MKE Ankaragücü)

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