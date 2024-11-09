Tabyalarda yaşanan zaferi anlatan Vali Çiftçi, "Ruslar, önce iki tabyayı ele geçirmişler, üçüncü tabyayı da ele geçirmek için şiddetli bir hücum başlatmışlardı fakat bu tabyalarda Yarbay Bahri Bey'in direnişi ile karşılaşınca üçüncü tabyayı ele geçiremediler. Sabah ağarana kadar direniş devam etti. Bu durumu haber alan Ordu Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, ordusu ile yakınlarda bulunan Mecidiye Tabya'ya intikal etti ve düşmana karşı harekat başlattı" dedi.