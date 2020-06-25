Edinilen bilgilere göre olay 15. 30 sıralarında Erzurum - Tortum karayolunda meydana geldi. Tortum istikametinden Erzurum istikametine ilerleyen Erzurum Valiliğine ait 25 LH 628 plakalı resmi araç karşı istikametten gelen 35 MNE 070 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle birlikte iki araç yola savruldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 25 LH 628 plakalı resmi araç içerisinde yaralı olan şoför Yusuf Fırat ve Murat Temiz’i çıkarmaya çalıştıkları sırada araçta aniden patlama meydana gelerek yangın çıktı. Araç içerisinde sıkışan Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) İdari ve Mali İşler Müdürü Cihat Demir ve Fahri Kamacı ise olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan kişileri araç kapılarını kırarak çıkardı. Kazada 35 MNE 070 plakalı kamyonetin sürücüsü hafif yaralanırken diğer yaralılar ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş ise olay yerini ziyaret ederek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kazayı gören Süleyman Tekin isimli vatandaş araçların şiddetli bir şekilde çarpıştıklarını ifade ederek, “ Hemen 30 metre önümde meydana geldi kaza. Hemen araçtan indim oraya koştum. Gittiğim an arabada patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Hemen yaralıları tahliye ettik. Aracın ön kısmında bir kişi sıkışmıştı. Muhtemelen orada öldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüğü sırada ölü ve yaralıları araçtan çıkardı. Biz çok kurtarmak istedik ama nasip olmadı” dedi.
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