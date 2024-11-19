Erzurum'un gizemli mağaralarının geçmişi araştırılacak

Köylülerden Abdülkadir Özen de köylerinde turizm potansiyeli bulunan çok alanın olduğunu ifade ederek, "Eskiden beri buraya Kırk Pencereli Mağaralar diyoruz. Mağaranın kırk penceresi var, ondan dolayı bu isim verilmiş. Erzurum '2025 Turizm Başkenti' seçildi. Turistlerin burayı ziyaret etmelerini istiyoruz" dedi.

Vali Çiftçi'nin mağaralardaki incelemelerine, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de eşlik etti.