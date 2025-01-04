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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum Tekman eksi 33 dereceyi gördü | Son dakika haberleri

        Eksi 33 dereceyi gördü! Sibirya değil Tekman!

        Yurdun doğusu dün gece adeta buz tuttu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 33.1 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyü oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:13
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        Eksi 33 dereceyi gördü! Sibirya değil Tekman!
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        Aşırı soğuk hava Doğu Anadolu’da adeta hayatı dondurdu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını kazıdı.

        VATANDAŞ DIŞARI ÇIKMADI

        İHA'daki habere göre zorunlu olmadıkça çoğu vatandaş dışarıda bulunmakta kaçındı. Cadde, sokaklar boş kaldı. Bölge genelinde bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

        TEKMAN İLÇESİ REKOR KIRDI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 33.1 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

        'BUZ KESEN' İLÇELERİMİZ

        Diğer bazı illerde de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan’ın Göle ilçesinde 28.8, Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde eksi 27.8, Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde eksi 26.6, Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Beldesinde eksi 22.1, Bayburt’un Merkez Ballıkaya köyünde eksi 20.5 ve Bingöl Merkez Gayt Barajında eksi 20.4 olarak ölçüldü.

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        #Erzurum
        #Son dakika haberler
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