ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2023

Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da takip edilebiliyor. YSK başkanının açıklamasına göre 18.30'da yayın yasağı kaldırıldı. Habertürk Erzurum Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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ERZURUM'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

Erzurum il genelinde açılan sandık oranı yüzde 100 oldu.

Erzurum'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 68,64 oy oranına sahipken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 24,51 olarak kaydedildi.

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