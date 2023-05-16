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Erzurum Seçim Sonuçları 2023 son durum: Erzurum seçim sonuçlarında kim hangi parti önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl?

Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarında son durum

Milyonlar 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Seçimlerin ikinci tura kaldığının açıklanmasıyla ilk turun sonuçlarında son durum yeniden gündeme geldi. İşte 2023 Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 16.05.2023 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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