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Erzurum İmsakiye 2023 | Erzurum imsak (sahur) ve iftar saatleri - 2023 Ramazan

Erzurum İmsakiye 2023 | Erzurum imsak (sahur) ve iftar saatleri

Erzurum imsak (sahur) vakti ve iftar saati 2023 Ramazan İmsakiyesi üzerinden yayınlandı. 2023 Ramazan Ayında oruca niyetlenenler bulundukları ilde heyecanla iftar ve imsak vakitlerini araştırıyor. Bu illerden biri de Erzurum... Araştıranlar için Erzurum sahur ve iftar vakitlerini haberimizde derledik. İşte Erzurum İmsakiye 2023 imsak, iftar ve teravih saatleri...

Giriş: 20.03.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Erzurum 2023 Ramazan Ayı'nın ilk orucuna hazırlanıyor. İl genelinde cami ve mescitler teravih namazları için hazırlanırken evlerde ise şimdiden iftar ve sahur hazırlıkları başladı. 11 Ayın Sultanı 2023 Ramazan Ayı'nın ilk orucu öncesi hazırlıklar devam ederken imsak (sahur) ve iftar saatleri merak edilip araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsak, iftar ve teravih yani yatsı namazı saatleri tespit edildi. Peki, 2023 Erzurum imsak ve iftar saati kaç? Erzurum oruç açma ve oruca niyetlenme saatleri belli oldu mu?  Hemen belirtelim ki Erzurum imsak (sahur) iftar ve teravih saatleri Habertürk 2023 İmsakiyesi Erzurum sayfası üzerinden rahatlıkla kontrol edilebilecek. 

    ERZURUM İMSAKİYE 2023 SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

  • İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN?

    2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece kalkılacaktır. Buna göre 2023 yılı Ramazan ayının ilk orucu ise 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İftar ise 23 Mart Perşembe gübü akaşm ezanıyla birlikte yapılacak.

  • 2023 YILINDA İLLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

    Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Ramazan ayının İlk gecesi yani 22 Mart Salıyı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak. Ramazamn ayının son yatsı namazı Şevval Ayı'nın ilk gecesi olacağı için 2023 Ramazan ayının son taeravih namazı 19 Nisan Perşembe gününü 20 Nisan Cuma gününe bağlayan gece yatsı ezanı vaktinin girmesiyle kılınacak.

  • 2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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