Erzurum'da bulunan Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir fırında, gece saatlerinde aralarında fırın çalışanlarının da bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; kavgaya dönüşen olayda silahla açılan ateş sonucu 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 2 kişiden biri olan 19 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor. Olayı öğrenerek hastaneye gelen Yılmaz'ın bazı yakınları ise hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.