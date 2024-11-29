Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Erzurum Oltu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hamza D. idaresindeki otomobil, Erzurum-Ardahan karayolu Dutlu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Mert Tunahan Y, Ekin Y. ve Arda Şükrü A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.