Erzurum'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Erzurum Tortum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki otomobil, Tortum-Uzundere karayolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı. AA'nın haberine göre, ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.