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        Haberler Gündem Erzurum'da kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu - Güncel haberler

        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Erzurum'da kuvvetli rüzgar sonucu çok sayıda binanın çatısı uçtu, araçlarda hasar oluştu ve devrilen ağacın altında kalan çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:41 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:41
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        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
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        Kentte saat 16.30 sularında etkili olmaya başlayan kuvvetli rüzgar sonucu çok sayıda bina, iş yeri ve okulun çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle uçan çatılar, araçlarda hasara yol açtı.

        Kentte farklı noktalarda etkili olan rüzgar, elektrik ve trafik ışık direkleri ile reklam panolarını da devirdi.

        Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Camisi karşısında rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan bir çocuk yaralandı.

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        Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

        Yıldızkent semtinde binanın çatısından uçan sac ve direkler, yaklaşık 100 metre ileride Çat Yolu TOKİ'ler içerisinde park halindeki aracın üzerine düştü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yan yatan araçta hasar oluştu.

        Yunus Emre Mahallesi'nde ise müstakil evin çatısından uçan malzemeler, aynı binanın duvarını yıktı.

        Polis ekipleri olası zararlara karşı önlem alırken, itfaiye ekipleri de hasar oluşan yerlerde onarım yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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