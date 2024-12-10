Erzurum'da karla kaplı ovada 'atlı safari'

Atatürk Üniversitesi Manej Alanı ve Atçılık Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Öztürk, "Manej alanlarımızda atçılık bölümü dersleri ve hipoterapi eğitimleri veriliyor. Onun dışında halka açık bir şekilde tur binişleri yaptırıyoruz. Çocukların da uğrak yeri olan koordinatörlükte onlara atları sevmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunların dışında yine kışın etkinlik olarak karda safari etkinliklerimiz var. Onun dışında yine atlı kızak, atlı okçuluk, atlı cirit gibi sportif faaliyetlerimiz de bulunmakta. Halkımızın ve öğrencilerin ilgisi çok fazla" diye konuştu.