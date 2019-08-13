13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'da sahibinin elinden kaçtıktan sonra kayıplara karışan kurbanlık inek, 5 gün sonra, nöbet tutan Mehmetçik'in ihbarıyla askeri yasak bölgede bulundu.
Yakutiye ilçesinde yaşayan Demir ailesinin bireyleri, kurban pazarından 5 gün önce yaklaşık 400 kilogram ağırlığında inek satın aldı.
Kurbanlık, eve götürülürken kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçarak Atatürk Üniversitesi'ne ait ormanlık alana girdi.
Gözden kaybolan kurbanlığı bulmak için gün boyunca arama yapan aile bireyleri tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.
Kurbanlığın kaybolduğu alandaki aramalarını 5 gün boyunca gece gündüz sürdüren ve dönüşümlü gece nöbetleri tutan aile, zaman zaman karşılaştıkları hayvanı yakalama çalışmalarında da başarılı olamadı.
NÖBET TUTAN MEHMETÇİK, YASAK BÖLGEDE BULDU
Kurbanlığın izini tamamen kaybeden aile, Erzurum Hava Meydan Komutanlığında nöbet tutan askerlerin ihbarıyla ineğin yasak bölge çevresinde olduğunu öğrendi.
Büyükşehir Belediyesince oluşturulan "Kurban Yakalama Timi" görevlilerinin yardımıyla kurbanlığın bulunduğu yerin tespit edilmesi sonrası yakalama çalışmalarına başlandı.
Havalı tabancayla sakinleştirici iğne atılarak yakalanmak istenen kurbanlık, kaçışını Erzurum Havalimanı civarındaki Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde de devam ettirdi.
İlk kaçtığı yerden 15 kilometre uzaklıkta bulunan "firari" inek, uzun süren kovalamaca sonrası atılan ikinci iğne sonucu tekrar geri döndüğü askeri bölge yakınında yakalanabildi.
İğnenin etkisiyle yere düşerek sakinleşen kurbanlık, 5 günün ardından sahiplerine teslim edildi.
"GÜNLERCE ORMANDA YATTIK KALKTIK, NÖBET TUTTUK"
Kurbanlığın sahibi Necati Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamyonetten indirildiği sırada birkaç kişiyi yaralayarak kaçan kurbanlığı 5 gündür yakalamak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.
Üniversiteye ait ormanlık alanda gördükleri kurbanlığı yakalamanın kolay olmadığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:
"Elimizden kaçarak ormanlık alana giren kurbanlığı günde bir veya iki kez görüyorduk. Ormanlık alanda her defasında elimizden kaçmayı başardı. Sanki yaban keçisi gibiydi. Günlerce ormanda yattık kalktık, nöbet tuttuk. Neyse ki devriye nöbeti tutan askerlerin ihbarıyla kurbanlığın yerini tespit ettik. Fotoğrafını gördükten sonra kurbanlığın bize ait olduğunu anladık. Yakalamaya çalıştık olmadı. İğne ile defalarca vuruldu yine düşmedi. Kurban olmak istemiyor mu bilmiyorum. Kurban Bayramı'nın da son günleri, çok şükür yakaladık."
Demir, kurban yakalama hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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