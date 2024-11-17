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        Haberler Gündem Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü

        Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü

        Erzurum kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 01:25 Güncelleme: 17.11.2024 - 01:32
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        Palandöken Dağında yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kayak merkezine geldi.

        Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.

        Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi.

        Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.

        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
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        #erzurum kar
        #haberler
        #palandöken
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