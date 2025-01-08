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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 14,8 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 05:24 Güncelleme: 08.01.2025 - 05:46
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        Erzurum'da korkutan deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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        #Erzurum
        #son depremler
        #deprem haberleri
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