Erzurum'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı
Şükrüpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı kavşağında, Miraç Ö idaresindeki otomobil, Oğuzhan K'nin kullandığı otomobile o araç da Feyza H'nin idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada sürücüler Miraç Ö. ve Feyza H. ile araçlarda bulunan Muhammed Osman Ç, Yusuf Ensar H. ve Elif Reyyan H. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.